"Zebrinhas" passam a dominar linhas em Águas Claras e Arniqueira

Os usuários do transporte coletivo em Águas Claras, Arniqueira e Taguatinga passarão a contar, a partir desta sexta-feira (13/9), com mais ônibus em algumas linhas. A decisão da Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob), anunciada nesta quinta-feira (12/9) concentrará os trajetos 0.008 (Águas Claras - Taguatinga) e 959.2 (Taguatinga Sul - Arniqueira, pela via Estrada Parque Vicente Pires) nos veículos conhecidos como "zebrinhas". Eles têm esse apelido devido à pintura com listras nas laterais de suas carrocerias.

A 0.008, que atualmente conta com dois micro-ônibus, terá ambos substituídos por novos e ganhará um terceiro. Além disso, a rota contará com mais 10 horários (veja abaixo a relação). Com a 959.2 ocorrerá coisa parecida: passará de três para quatro "zebrinhas", todas "zero km" e atendendo cinco horários adicionais.

Outra novidade será feita na 959.3 (Taguatinga Sul - Arniqueira, passando pelo Veredão). Nela haverá a troca do atual modelo de transporte disponibilizado ao público pelo mesmo utilizado nas outras duas linhas. Além disso, esta rota e a 959.2 terão o itinerário ampliado com mais pontos no centro de Taguatinga, além do que atendia no Taguatinga Shopping.

Segundo a Semob, as "zebrinhas" oferecerão mais comodidade e eficiência no serviço e todas estarão equipadas com ar-condicionado e elevador para acesso de pessoas com deficiência.

Horários



-Linha 0.008

6h, 6h23, 6h46, 7h09, 7h32, 7h55, 8h18, 8h41, 9h04, 9h27, 9h50, 10h13, 10h36, 10h59, 11h22, 11h45, 12h08, 12h35, 12h56, 13h17, 13h40, 14h03, 14h26, 14h49, 15h12, 15h35, 15h58, 16h21, 16h44, 17h07, 17h30, 17h53, 18h16, 18h39, 19h02, 19h25, 20h34 e 21h43.

-Linha 959.2



5h30, 5h52, 6h14, 6h36, 6h58, 7h20, 7h44, 8h12, 8h40, 9h10, 9h38, 10h06, 10h34, 11h02, 11h30, 11h58, 12h26, 12h55, 13h24, 13h53, 14h22, 14h50, 15h18, 15h46, 16h14, 16h42, 17h09, 17h35, 18h07, 18h38, 19h28 e 20h00.

-Linha 959.3



6h, 17h10 e 18h50.

Todos os novos horários e percursos poderão ser conferidos no DF no Ponto a partir desta sexta-feira (13/9).



*Com informações da Secretaria de Transporte e Mobilidade