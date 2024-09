GDF inaugura segundo Restaurante Comunitário em Samambaia

Na manhã desta quinta-feira (12/9), o Governo do Distrito Federal (GDF) inaugurou o segundo Restaurante Comunitário em Samambaia. Localizada no Setor de Expansão, mais conhecido como Portelinha ADE Oeste, a unidade tem capacidade para ofertar mais de 5 mil refeições por dia. O objetivo é garantir segurança alimentar e nutricional aos mais de 254 mil moradores da região administrativa. Atualmente, o DF dispõe de 17 restaurantes comunitários.

O governador Ibaneis Rocha (MDB) ressaltou que os investimentos em Samambaia têm sido frequentes. “Nós estamos tirando o Distrito Federal do cenário da fome”, afirmou. O chefe do Executivo lembrou ainda que, para uma pessoa ter segurança alimentar, é necessário fazer pelo menos três refeições diárias, segundo especialistas. O que é possível com o serviço oferecido nos restaurantes comunitários, que servem café da manhã, almoço e jantar, todos os dias da semana.

“Em breve vai sair uma pesquisa que coloca o DF entre os cinco melhores atendimentos para a assistência social do Brasil. Isso é motivo de alegria, nós sabemos que estamos próximos das pessoas mais carentes”, reforçou Ibaneis Rocha. O 'Rorizão' do Setor de Expansão demandou um investimento de R$ 19.049.198,60. Para a vice-governadora Celina Leão (PP), a inauguração garante cidadania à população mais vulnerável do DF. "É mais uma ação do GDF que leva alimentação saudável a um valor simbólico", disse.

Samambaia abriga o primeiro Restaurante Comunitário do DF, inaugurado em 2001 e localizado na Quadra 501, às margens da BR-060. A unidade de Samambaia Expansão é a sétima a oferecer as três principais refeições do dia. De acordo com a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra, a próxima entrega a ser feita neste ano ocorrerá no Varjão. “Ele também será aberto com as três refeições todos os dias da semana”, detalhou.

Fernando Leite, presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) — responsável pela obra — reforçou que sua execução levou aproximadamente um ano e que o espaço conta com 1.400 m². “A Novacap executa muitas obras por Brasília, mas a melhor parte da engenharia que fazemos é a social. Nada se compara à alegria e à satisfação ao entregar um restaurante como esse”, comemorou o representante.