DF vive a 4ª pior seca da história; ao todo são 142 dias sem chuva

O Distrito Federal tem vivido um dos maiores períodos de estiagem da história. Já são 142 dias consecutivos sem chuvas, números que consolidam 2024 como o 4º maior tempo de estiagem na capital. Nesta quinta-feira (12/9), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou temperatura mínima de 15ºC, com a previsão máxima podendo chegar a 32ºC. Pela manhã, a umidade relativa do ar estava em torno de 60%, durante a tarde, pode ficar abaixo de 15%.

Com essa queda acentuada na umidade, o alerta laranja foi emitido, indicando níveis entre 12% e 20%. "O clima está extremamente seco, o que aumenta os riscos de incêndios e agrava problemas respiratórios. É importante que a população se hidrate e evite atividades físicas ao ar livre durante os horários de pico", recomenda o meteorologista Cleber Souza, ao Correio.

Nesta sexta-feira (13/9), Brasília deverá entrar para o terceiro lugar no ranking de maior período de seca, atrás de 1963, quando a cidade ficou 163 dias sem chuva, e 2004, com 147 dias consecutivos. "Estamos vivendo o quarto ano mais seco da história. Não há previsão de chuva nos próximos dias, e podemos bater novos recordes", destaca.

Além da baixa umidade e da falta de chuvas, o Distrito Federal também enfrenta o aumento de focos de incêndio. "As causas desses incêndios são, em grande parte, ligadas à ação humana, como bitucas de cigarro jogadas em áreas secas. É essencial que haja mais fiscalização e conscientização da população para evitarmos tragédias maiores", conclui.

Incêndios

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), atendeu nesta quinta-feira (12), a cinco ocorrências relacionadas a incêndios florestais. Entre as regiões atendidas estão duas situações no Park Way, uma no Núcleo Bandeirante, uma no Riacho Fundo e uma no Paranoá

Cleber Souza ainda alerta que o cenário deve se manter nos próximos cinco dias, com temperaturas elevadas e condições ideais para a continuação da estiagem. "Não temos perspectiva de mudanças climáticas significativas até o final da semana, e isso pode piorar ainda mais a qualidade do ar”, enfatiza.

Cuidados

Por conta da baixa umidade, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas de saúde: manter boa hidratação, umedecer periodicamente as narinas e os olhos com soro fisiológico, utilizar umidificador, baldes ou bacias com água ou panos molhados para elevar a umidade, não praticar atividades físicas no período de calor, dar preferência a refeições leves e se proteger do sol. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar incêndios e queimadas.