Festival de fotojornalismo ocupa espaços com exposições e oficinas

A partir desta quinta-feira (29/8), o FOTO BSB — III Festival de Fotojornalismo de Brasília ocupa o Museu Nacional da República, o Espaço Cultural Renato Russo, o Sesc 504 Sul e a Escola Parque Anísio Teixeira na 307/308 Sul.

O festival é o primeiro a ser dedicado exclusivamente ao fotojornalismo no Brasil. Atividades como debates, oficinas, feiras e exposições fazem parte da programação. A exposição Resiliência: Habitar na emergência climática reúne imagens de oito fotógrafos que tratam da questão ambiental. Uma roda de debates com os fotógrafos Isis Medeiros, Lalo De Almeida, Maíra Erlich e Victor Moriyama será realizada na abertura do festival.

Entre as oficinas estão programadas Fotodocumentação na era da pós fotografia, com Edu Simões; Crônicas da vida: retratando a surdez, com Isabela Gurgel; Brincando com a luz, com Miguel Chikaoka e Fotografia de rua, com Gustavo Minas. A inscrição para as oficinas é gratuita e a idade mínima para participar é de 16 anos.

Programação:

Sexta-feira (30/8)

15h: encontro: “Histórias que mudam o mundo - fotojornalismo e a crise climática” com Lalo de Almeida, Flávio Pinheiro e Claudio Versiani, no Sesc 504 Sul

16h30: Pré-estreia: “Gigantes - um documentário sobre a reconstrução da casa do clube do povo” História da reconstrução do Beira Rio e do Clube Internacional após a tragédia do Rio Grande do Sul com presença do diretor Daniel Marenco, no Sesc 504 Sul

18h: Mesa: “Leitura fotográfica - caminhos para a alfabetização visual” com Eugênio Sávio, Edu Simões e Miguel Chikaoka, no Espaço Cultural Renato Russo

19h:Abertura da exposição “Cenário da emergência climática” e projeção área externa, no Espaço Cultural Renato Russo

Sábado (31/8)

15h: Encontro: “Explorando o fotolivro” com Mônica Zarattini, Ana Araújo e Ana Póvoas, no Espaço Cultural Renato Russo

16h30: Encontro: “Storytelling - histórias em imagem” com Maíra Erlich e Rafael Vilela, no Espaço Cultural Renato Russo

18h: Encontro: “Cobertura do poder - fotojornalismo na capital” com Eraldo Peres e Joedson Alves, no Espaço Cultural Renato Russo

19h: Projeção na área externa

15h às 20h: Feira de Fotografia Lampejo, no Espaço Cultural Renato Russo

Domingo (1/9)

15h: Mesa: “Fotojornalismo de esportes”, com Claudio Versiani, Eugênio Sávio

e Daniel Marenco, no Espaço Cultural Renato Russo

16h30: Mesa: “Julgando histórias no World Press Photo” com Victor Moriyama, Mônica Maia e Musuk Nolte, no Espaço Cultural Renato Russo

18h: Mesa: “Mudança em imagens - o impacto do foto ativismo” com Mônica Maia, Isis Medeiros, Scarlett Rocha e Camila Hermes, no Espaço Cultural Renato Russo

19h: Projeção área externa

15h às 20h: Feira de Fotografia Lampejo, no Espaço Cultural Renato Russo

Segunda (2/9)

17h30: Mesa: “Histórias em construção - projetos de longo prazo” com Claudio Versiani, Isis Medeiros, JP Barbosa e Tina Coelho, no Sesc 504 Sul

19h: Mesa: “Documentação e memória” com Mônica Maia, André Vilaron e Márcio Tavares, no Sesc 504 Sul





Serviço

FOTO BSB - III Festival de Fotojornalismo de Brasília

Quinta feira (29/8) a Segunda Feira, às 17h , no Museu Nacional da República, Espaço Cultural, Ary Barroso, Sesc 504 Sul e Cerca da Escola Parque Anísio Teixeira 307/308 Sul. Entrada Gratuita. Classificação livre. Visitação até 29/09.





Para inscrição nas oficinas | https://docs.google.com/forms/d/1Laf2LO1YaiSPVIRbF7QREUsXYQ0lUyowyZz538t_7Ng/edit

Para inscrição nas leituras de portfólio | https://docs.google.com/forms/d/17nvZ90Bpa5NwEklyeYyHoYVMMGRGJrOO69FZ2y82BAE/edit