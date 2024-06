Secretário de Desenvolvimento Urbano avalia que PPCUB será aprovado

As expectativas do Governo do Distrito Federal (GDF) para a votação do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB) são as melhores. A avaliação foi feita pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz, nesta terça-feira (18/6), durante o programa CB.Poder — parceria entre Correio e TV Brasília. "Ontem (segunda-feira), tivemos uma reunião com todos os deputados (distritais) e a expectativa é que a gente consiga, de fato, a aprovação desse projeto”, afirmou às jornalistas Sibele Negromonte e Mila Ferreira.

O projeto deve ser votado nesta quarta-feira (19/6), na Câmara Legislativa (CLDF). Vaz apontou que o texto tem encontrado posições divergentes por ser, de fato, um tema polêmico, e por se tratar de algo importante para toda a sociedade. “A principal preocupação da secretaria foi construir um projeto de lei que garanta a preservação da cidade, mas, ao mesmo tempo, assegurando o desenvolvimento”, disse.



Marcelo Vaz explicou que o projeto é extremamente importante porque trata da preservação da área tombada, que abrange o Plano Piloto, Cruzeiro, Candangolândia e a orla do Lago Paranoá. “Ele tem alguns vieses que já foram bastante discutidos. Nós tivemos oito audiências públicas e várias análises feitas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que é o órgão responsável por garantir o tombamento da cidade", observou.

O secretário acrescentou que o projeto contém vários critérios de preservação que definem diretrizes específicas para garantir que a forma como a cidade foi construída seja mantida. "Traz, também, normas de uso e ocupação do solo e a definição de parâmetros, principalmente sobre o que se pode construir e quais são as alturas máximas e usos definidos para cada lote”, completou.

Veja a entrevista na integra:

