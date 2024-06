Diário Oficial: reforma das quadras comerciais da Asa Norte é aprovada

Foi aprovada a reforma das quadras 702, 703, 704, 715 e 716 do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCLRN), no Plano Piloto. A decisão contendo as regras foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) dessa quinta-feira (13/6), pelas portarias n° 49 e° 50, da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).



A reforma quer trazer mais acessibilidade nos trechos da W3 Norte e recuperar espaços degradados na avenida. Nos projetos de sistema viário está prevista a criação de calçadas, rotas acessíveis com sinalização tátil a partir das paradas de ônibus e em todos os blocos comerciais, ciclovias e praças renovadas com mais arborização e mobiliário urbano. Está prevista a construção de 30.870,88 m² de calçadas acessíveis, a recuperação de 10.485,9 m² de áreas verdes e o plantio de 132 árvores.



Estacionamentos serão recuperados para melhorar a acessibilidade local, os espaços serão melhor demarcados e interligados com os limites de cada vaga. Somando as quadras 702, 703, 704, 715 e 716 serão 859 vagas para veículos, 132 para motos e 75 para paraciclos. Ainda é planejada a construção de calçadões ligando as paradas de ônibus da W3 às quadras residenciais, facilitando o acesso de quem anda pelo local.



Novas travessias elevadas estão previstas para facilitar o percurso de pedestres e de ciclistas que circulam diariamente entre as quadras, além de reconfigurar a via interna entre os blocos comerciais das quadras – conhecida como W3 e meia – para ser uma área sinalizada e compartilhada entre carros e pedestres, com velocidade máxima de 30 km/h, chamada de Zona 30. A ideia é tornar a circulação mais segura para todos pedestres e veículos.



Depois da publicação da portaria, o processo é encaminhado à Secretaria de Obras e Infraestrutura para elaboração dos projetos executivos e complementares, que possibilitam a execução das obras.

*Com informações da Seduh