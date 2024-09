Brasília recebe expedição Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro

JR João Ribeiro

O projeto contará com palestras e oficinas imersivas, com o objetivo de despertar a curiosidade das crianças e incentivar meninas em carreiras onde há pouca representatividade feminina - (crédito: Divulgação/Força Meninas)

Entre os dias 17 e 20 de setembro, Brasília receberá a expedição Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro, direcionada às crianças de 10 a 15 anos. O projeto ocorrerá no Instituto Federal de Brasília (Campus Gama), com entrada gratuita — adultos apenas acompanhados de crianças. A expedição é idealizada pela plataforma de conhecimento Força Meninas.

O projeto contará com palestras e oficinas imersivas, com o objetivo de despertar a curiosidade das crianças e incentivar meninas em carreiras onde há pouca representatividade feminina. Também será apresentada uma peça de teatro com histórias de mulheres inspiradoras nas mais diversas áreas da ciência.

No dia 18 haverá uma roda de conversa com a participação da Graziela Doche, vencedora do Prêmio Mude o Mundo Como Uma Menina em 2022 e mentora de projetos no Power For Girls, programa da Embaixada dos EUA. O momento ocorrerá em dois horários: às 10h e às 13h30. A embaixadora da Malásia, Madame Gloria Tiwet, fará uma visita à expedição no mesmo dia.

Leia também: Jovem de 19 anos recebe 11 prêmios por criação de conservante natural

Uma peça de teatro será apresentada na expedição, contando a história de duas garotas que vivem em anos diferentes: Luna está em 2024 e Estela em 1924. Ambas decidem criar uma máquina do tempo, com o objetivo de fugir dos problemas que cercam a realidade onde vivem. A peça foi construída em parceria com a Cia Radiante.

Atrizes da Cia Radiante em apresentação teatral (foto: Divulgação/Força Meninas)

Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro conta com cinco ambientes temáticos:

Pequeno Grande Mundo

Focando na matemática, as crianças serão incentivadas a observar imagens captadas por telescópios e microscópios, para que conheçam os sistemas nas perspectivas micro e macro.

Bússola de Carreiras

As crianças entrarão em uma imersão no ambiente de trabalho através da realidade virtual. Profissões como engenheira, astronauta, biomédica, piloto de avião e designer de animação serão vivenciadas através de óculos de realidade virtual.

Futuro Eu

Utilizando de um sistema visual com cores, linhas e grades, os alunos relacionam escolhas cotidianas da vida e profissões que podem mudar o presente e o futuro. Ao final da sessão, os participantes poderão criar uma obra de arte que será disponibilizada em formato digital.

Meninas Curiosas, Mulheres de Futuro

Será contada a história de como quatro meninas — premiadas pela Força Meninas — utilizaram da ciência, tecnologia, engenharia e a matemática para solucionar problemas do mundo.

Mude o Mundo LAB

Os participantes serão incentivados a interagir com formas geométricas para que compreendam dados que mostram diferentes realidades, abordando temas como desigualdades sociais e a pouca representatividade de meninas e pessoas em situação de vulnerabilidade nas áreas das ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática. Cada grupo de participantes montará um infográfico em uma tela magnética.

Crianças participando de experiência imersiva na estação Bússola de Carreiras durante a expedição de Força Meninas / 2024 (foto: Divulgação/Força Meninas)

Serviço:

Cidade: Brasília (DF)

Local: Instituto Federal de Brasília, Campus Gama

Datas: 17 a 20 de setembro

Horários das sessões:

17/09 - 10h, 13h30 e 15h30 (sessões diárias)

Demais dias: 08h, 10h, 13h30 e 15h30 (sessões diárias)

Número de vagas: 150 pessoas por sessão

Roda de conversa com participação de Graziela Doche:

Data: 18 de setembro

Horário: às 10h e às 13h30



Entrada gratuita (Adultos apenas acompanhados de crianças).

O evento conta com os seguintes serviços para receber pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida: área reservada, audiodescrição e intérprete de Libras.

*Estagiário sob a supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais EuEstudante Brasil será representado por 10 estudantes em Olimpíadas de Astronomia

Brasil será representado por 10 estudantes em Olimpíadas de Astronomia EuEstudante Estudante se emociona com discurso no Senado: "Estamos aqui para mudar a realidade"

Estudante se emociona com discurso no Senado: "Estamos aqui para mudar a realidade" EuEstudante Mineira de 17 anos pode ser primeira mulher a ganhar "Nobel do Estudante"