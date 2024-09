Trânsito no DF sofrerá alterações durante a Parada LGBTQIA+ de Taguatinga

Palácio Itamaraty iluminado em homenagem ao Dia do Orgulho LGBT - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

A 17ª Parada LGBTQIA+ de Taguatinga ocorre neste domingo (15/9), das 15h às 22h30. O evento será realizado em via pública em um trajeto de aproximadamente seis quilômetros. Para garantir que a celebração aconteça da melhor forma possível, algumas vias serão interditadas e o trânsito na capital sofrerá alterações.

O início da concentração para a 17ª Parada, previsto para as 13h, será na Avenida das Palmeiras de Taguatinga, local de onde o público sairá e retornará à marcha. O percurso seguirá pela Avenida das Palmeiras e DF-001 (EPCT) Pistão Norte. O Pistão Norte (DF-001), entre o km 77 e o km 79, ficará interditado das 15h às 23h.



A sinalização do evento – tanto na Avenida das Palmeiras quanto na Avenida Comercial Norte de Taguatinga – ficará a cargo do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). A estimativa de público é de 50 mil pessoas.



