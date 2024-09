O Maior São João do Cerrado: trânsito em Ceilândia será alterado para evento

Público do Maior São João do Cerrado 2023 - (crédito: OMSJC/Divulgação)

Em razão do evento O Maior São João do Cerrado, que será realizado desta quinta (12/9) a domingo (15/9), ao lado do Estádio Abadião, em Ceilândia, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará intervenções nas vias da região.

A coordenação de Policiamento e Fiscalização de Trânsito da Região Oeste recomenda que a população dê preferência ao transporte público, táxis, aplicativos e ao amigo da vez, que o condutor procure um estacionamento público e não estacione irregularmente. O órgão também estaca que estará com a Operação Lei Seca, durante todo o evento.

Mapa do trânsito para O Maior São João do Cerrado (foto: Detran)

Mudanças

O acesso à via de ligação entre a QNN 4 e a QNN 20, pela via N2, será interditado. Já o acesso à via de ligação, pela N1, estará liberado. O trecho em frente ao condomínio Free Residencial ficará em sentido duplo até a entrada principal do evento.

As equipes do Detran-DF implantarão uma sinalização de redução de velocidade nos dois sentidos da via N2, no trecho entre o Centro de Saúde n° 10 e o Estádio Abadião. Nas imediações do evento haverá estacionamento para o público em geral. Também haverá áreas de estacionamento destinadas para idosos, para pessoas com deficiência e táxi. O estacionamento do Abadião estará reservado para credenciados, além de idosos e deficientes.

Entre a área do evento e o Centro de Saúde n° 10 será montada a Cidade da Segurança. Durante o evento, as equipes de policiamento e fiscalização de trânsito do Detran-DF vão atuar nas vias da região para auxiliar na travessia de pedestres, coibir infrações e garantir a fluidez do tráfego.

