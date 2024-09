Clima seco persiste e temperatura pode chegar a 33°C em Brasília

O clima seco e o calor continuam sem dar trégua aos brasilienses. Para este sábado, a temperatura mínima deve ficar em 14°C, enquanto a máxima pode chegar aos 33°C. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda não há previsão de chuva para a capital do país.

A umidade relativa do ar, de acordo com o meteorologista Olivio Bahia, deve variar de 15% a 65%. “Precisamos ter muitos cuidados nos próximos dias, pois os riscos de incêndio permanecem elevados”, explica o especialista. No entanto, parece que uma luz no fim do túnel está se aproximando.



Há um pequeno sinal de chuva, vindo pelo sul do Goiás, que pode chegar ao Distrito Federal. Ainda que a chance seja pequena, Olivio ressalta que existe essa possibilidade. Acreditar e torcer, na visão do profissional, é o que resta para findar, de vez, esse clima seco e de muito calor em Brasília. “Ficaremos na torcida para que a umidade e a nebulosidade aumentem também. Já é um sinalzinho”, finaliza.



Recomendações

Beba bastante líquido;

Atividades físicas não são recomendadas;

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).