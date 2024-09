Festa da aviação reúne 60 mil na Base Aérea de Brasília

A edição deste ano do tradicional evento "Portões Abertos" da Base Aérea de Brasília (BABR) atraiu 60 mil pessoas entre adultos e crianças apaixonados por aviação. O público pode conferir de perto as aeronaves utilizadas no Brasil nas missões da Força Aérea Brasileira (FAB), assistir a esquadrilha da fumaça e apresentação musical.

Nos hangares da base, 60 aeronaves civis e militares chamaram atenção do público que passava pelo local. Houve, ainda, programação infantil, exposição de viaturas militares, venda de souvenirs e apresentação da Orquestra Sinfônica da FAB e dos Cães de Guerra. Segundo o coronel aviador Miguel Ângelo, comandante da BABR, o evento visa aproximar a sociedade brasiliense da estrutura da base e dos equipamentos empenhados nas missões. "É um dia bonito, com uma festa bacana, que os brasilienses fazem questão, todos os anos, de participar."



















As atrações mais apreciadas foram a esquadrilha da fumaça e o KC-390 Millennium, maior cargueiro multimissão da FAB. A aeronave foi aberta para visitação interna. Quem foi pela manhã acessou, inclusive, a cabine de comando. Desde 2019, o KC-390 atua em grandes missões. O capitão Maia, que pilota a aeronave desde 2021, listou alguns dos grandes feitos do Millennium. "Ele apoiou a retirada de infectados pela covid-19 na China; no transporte de oxigênio para Manaus; atuou na repatriação de brasileiros que estavam na Ucrânia e na Rússia, durante o conflito iniciado em 2022. Também voou na missão do Rio Grande do Sul, durante as enchentes que ocorreram no início deste ano, e, atualmente, atua no combate aos incêndios no Pantanal", detalha.

O Correio esteve na aeronave e conferiu de perto o brilho nos olhos daqueles que a visitavam. Nem mesmo o calor de 32°C foi capaz de desanimar quem enfrentava a fila quilométrica para entrar no avião. Rafael Cardoso, 27 anos, fez questão de levar o filho, Davi Cardoso, 4, para se divertir. Eles saíram de Planaltina, de ônibus, para prestigiar o evento. "Eu soube da visita no ano passado, mas infelizmente não consegui trazer o Davi. Conseguimos vir este ano e ele está encantado, ele é apaixonado por aviação. Agora estamos ansiosos para ver a esquadrilha da fumaça", disse. A animação de Davi, que explorava cada canto da aeronave, era resultado da felicidade que o pequeno estava sentindo.

Outras instituições também participaram do evento. O Departamento de Trânsito do DF (Dentran-DF) promoveu ações educativas para as crianças por meio de um teatro infantil. "Nós montamos um hangar inteiramente dedicado às crianças, com brinquedoteca e alimentação. O Detran sempre participa e hoje (ontem), por meio do teatro, ensina regras de trânsito e traz conhecimento para além da aviação", explicou o comandante Ângelo.

Moradora de Samambaia, Laís Cristina Campos, 30 anos, e seu marido Thiago Costa, 31, levaram os filhos, Gael, 1, e Júlia Vitória, 10 meses, para curtir a programação. Para ela, o passeio é importante porque aproxima a sociedade de um trabalho relevante que acontece diariamente. "As crianças amam porque podem ver de muito perto", disse, enquanto esperava na fila para tirar foto na réplica em tamanho real do caça F-39 Gripen. Agora, os pais declararam que o passeio em família virou tradição.

Perto do sonho

Para Isadora Ketlyn Moreira, 15 anos, o passeio foi ainda mais especial. Ela, que mora em Planaltina e estuda em um colégio militar com a irmã mais velha, Yasmin Daiany Moreira, 16, sonha em integrar a FAB. A mãe delas, Vanessa Moreira, 37, contou que viram o anúncio do evento e imediatamente se programaram para a visita. "Eu acho muito importante porque as duas estudam em escola militar e são apaixonadas. Com o passeio, elas podem aprender de perto." Isadora disse que, dentro do KC-390, ficou emocionada. "Quero ficar aqui, se eu pudesse iria com eles", brincou a adolescente.