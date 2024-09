Orquestra Sinfônica Nacional da China se apresenta em Brasília nesta quinta

Por Luisa Mello* — Em comemoração aos 50 anos das relações diplomáticas Brasil-China, uma das orquestras mais prestigiadas na música clássica mundial chega à capital. A Camerata da Orquestra Sinfônica Nacional da China se apresenta, hoje, no Centro Ulysses Guimarães às 20h30. Os ingressos estão disponíveis no site da Dellarte a partir de R$ 39,90.

A Orquestra Sinfônica Nacional da China é uma das mais prestigiadas instituições de música de câmara do mundo. "Estamos honrados pela escolha (de ser uma figura diplomática cultural) e somos extremamente gratos pela confiança e pelo apoio da embaixada chinesa", destaca o instrumentista Yao Ling em entrevista ao Correio.

A Camerata da China é uma das principais responsáveis por conectar os países por meio da música. "É uma grande responsabilidade. Quando nos apresentamos em outros países, nós não estamos apenas exibindo a música de câmara, mas também promovendo um entendimento e respeito cultural. A música quebra as barreiras de linguagem, permitindo que as pessoas possam se conectar por intermédio das emoções", explica Ling.

Entre os instrumentos que compõem a orquestra, estão um quarteto de cordas, um quinteto de sopro, um trio de pianos, um conjunto de metais e pequenas sinfonias. A preparação é intensa e demanda muita energia dos músicos. Além dos ensaios na China, toda a equipe repassa o roteiro das músicas, alguns momentos antes do show, para se adaptar ao espaço do teatro, com o objetivo de assegurar que a performance seja a melhor possível para todo o público presente.

As músicas presentes no repertório, vão das eruditas até composições atuais. "As obras modernas são uma parte fundamental do mundo da música e refletem a evolução (da música) lado a lado com a sociedade, a cultura e a tecnologia. Tocar músicas atuais nos permite ter uma conexão maior com os espectadores", afirma Yao Ling. Ele adiantou ao Correio que haverá arranjos inéditos feitos especialmente para essa apresentação.

Não é a primeira vez que representantes da Orquestra Sinfônica Nacional da China se apresentam no território brasileiro. Mas Ling ressalta que todos os instrumentistas estão muito animados para tocar na capital brasileira. "O Brasil é uma terra apaixonante. A cultura musical do país é extremamente rica e diversa, incorpora diversos elementos. Estamos muito felizes de nos apresentar para uma audiência tão vibrante", encerra.

Turnê Camerata da Orquestra Sinfônica Nacional da China

Hoje, às 20h30, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Ingressos a partir de R$ 39,60 — no site da Dellarte

*Estagiária sob a supervisão de José Carlos Vieira