Homem sob efeito de drogas faz mulher e crianças reféns em condomínio no DF

Um homem foi preso na noite deste domingo (15/8) após fazer uma mulher e seus dois filhos reféns no Condomínio Del Lago II, localizado na Quadra 328 do Itapoã. As vítimas estavam sob a ameaça de uma faca.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito agia sob efeito de drogas e estava andando sobre os telhados das residências, alegando que alguém queria matá-lo, apesar de não haver ninguém na rua. Em uma das casas, o teto de uma das casas acabou quebrando, e foi nesse momento que ele fez a família refém.

Após ser acionados, os policiais do Grupo Tático Operacional do 20° Batalhão (Gtop 40) iniciaram negociações com o homem. Durante a conversa, a mulher conseguiu desarmá-lo, pegando a faca de suas mãos, o que permitiu a ação dos policiais para efetuar a prisão.

Tanto o suspeito quanto a mulher sofreram cortes nas mãos e foram encaminhados ao Hospital Regional do Paranoá (HRP). No hospital, o detido quebrou mesas e cadeiras, necessitando ser contido pelos policiais. A mulher e as crianças passam bem.

O flagrante foi registrado na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá).