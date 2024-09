Homem é preso após agredir ex-companheira e esfaquear familiares da vítima

Um homem foi preso, por volta das 7h deste domingo (15/9), após agredir sua ex-companheira com uma paulada na cabeça e esfaquear o pai e o irmão dela, que tentaram socorrê-la. Segundo os policiais do 27º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), responsáveis por atenderem à ocorrência, o término do relacionamento teria sido a causa das agressões.

A PMDF informou que, no momento da prisão, o homem estava sob efeito de álcool e entorpecentes e tentou resistir às ordens dos policias, mas acabou detido. A vítima tinha uma medida protetiva contra o homem.

A mulher e seu irmão, esfaqueado no braço, receberam o atendimento médico no local e não precisaram ser hospitalizados. O pai da vítima, no entanto, foi esfaqueado no abdômen e precisou ser conduzido para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

O detido foi encaminhado para a 27ª Delegacia de Polícia (DP), no Recanto das Emas, onde foi autuado por tentativa de homicídio, quebra de medida protetiva e lesão corporal. A PMDF informou que o homem carrega uma extensa ficha criminal contendo dois homicídios, uma tentativa de homicídio e diversos roubos a mão armada.