"Foi a queimada mais intensa que já vi em 24 anos", diz morador da Granja

O incêndio nas imediações do Parque Nacional assustou os moradores da Vila Weslian Roriz, que fica localizado nos arredores da Granja do Torto. Os bombeiros seguem fazendo aceiros nas regiões próximas às residências. Os aceiros consistem em barreiras de contenção do fogo, feitas com terra após remoções de vegetação para evitar que o fogo se alastre para a região residencial.

Moradores relatam que foram retirados vários animais de dentro do parque de exposições desde que o fogo começou. “Retiraram cavalo, vaca e boi. Mas a gente fica preocupado com os outros animais que ocupam essa região, como as antas e os caburés por exemplo. O manejo preventivo aqui é zero”, afirmou Oséas Pacheco, professor e morador da vila Weslian Roriz.

O Correio flagrou um caburé próximo às residências. Moradores relataram que não é comum ver esses animais ao redor das casas. “Caburés são comuns em áreas úmidas e matas de galeria. Eles geralmente ficam na beira do córrego, com certeza esse veio para fugir da fumaça e do fogo”, disse um morador.

O Correio flagrou um caburé próximo às residências (foto: Mila Ferreira )