Fumaça e recorde de calor: veja a previsão do tempo para esta terça

Está difícil respirar no Distrito Federal. Pelo segundo dia consecutivo, os brasilienses acordaram com uma forte fumaça, pouca visibilidade e tempo seco. Segundo a plataforma IQAir, o índice de qualidade do ar no Distrito Federal está insalubre para grupos sensíveis.



Nesta terça-feira (17/9), o DF completa 147 dias sem chuva. Trata-se do segundo ano mais seco da história, o recorde é de 1963, com 163 dias. Segundo o meteorologista do Inmet Cleber Souza, não há previsão de chuva para os próximos dias.



Sob alerta laranja, que indica perigo potencial à saúde devido à seca, o DF deve bater a umidade mínima de 15%. Nesta manhã, o quadradinho registrou mínima de 15°C enquanto a máxima deve bater os 35ºC. Já a umidade deve permanecer entre 15% e 80%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 19ºC e a máxima deve chegar a 33ºC. A umidade também fica entre 15% e 60%.

Ainda de acordo com o meteorologista, ontem foi o dia mais quente do ano. O termômetro bateu 34,7ºC no Distrito Federal. No Plano Piloto, a temperatura a máxima foi de 33ºC. A previsão é que a primavera, que começa em 21 de setembro, irá bater mais recordes de temperaturas .

A recomendação, portanto, é prezar pela saúde, evitando sair de casa sem protetor solar e garrafinha de água. Vista roupas leves e evite atividades físicas durante as horas mais quentes do dia — das 10h às 16h. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar mais incêndios e queimadas.