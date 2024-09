Fumaça volta a ficar mais densa e afeta moradores da Asa Norte á noite

Brasília enfrenta uma densa camada de fumaça que atinge principalmente os moradores da Asa Norte. O Correio recebeu inúmeros relatos de moradores da área central e da Asa Norte sobre a presença da fumaça na noite desta terça-feira (17/9). Mas, de acordo com o CBMDF, não há registro de incêndio nas redondezas.

A névoa seca é resultado, principalmente, de um grande incêndio no Parque Nacional de Brasília, que começou no domingo (15/9). O fogo na área de preservação ambiental já devastou um total de 2 mil hectares e, segundo o Corpo de Bombeiros, está controlado, restando apenas os trabalhos de rescaldos para evitar novas ignições.

A quantidade de partículas de poeira no ar (PM 2,5) no Distrito Federal é 11,1 vezes superior ao limite anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a plataforma IQAir, a qualidade do ar na capital é considerada insalubre para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. As condições de seca e os incêndios florestais estão piorando essa situação.

Aulas

Com a fumaça que cobre todo o DF, 29 escolas da rede pública de ensino, da Regional de Ensino do Plano Piloto tiveram suas aulas suspensas nesta terça, conforme disse ao Correio a secretária de Educação (SEEDF), Hélvia Paranaguá, que também adiantou a informação de que algumas delas também não devem abrir nesta quarta-feira.

“Escolas do Cruzeiro, Varjão, Asa Norte e Lago Norte optaram por suspender as atividades, pois havia muita fumaça e fuligem pelo fato de que a maior parte das queimadas ficaram concentradas na região norte do DF”, comentou. “Algumas das unidades devem continuar com as atividades suspensas amanhã (hoje) também, pois as escolas ficaram cobertas de fuligem e precisam de uma lavagem”, adiantou Hélvia.

Ainda de acordo com a secretária, outras escolas da rede pública de ensino também estão com autonomia para, caso haja alguma queimada por perto, tenha a presença de fumaça, fuligem e a temperatura fique alta na região, suspender as aulas. “Os diretores e professores sabem quando a situação está insuportável”, ressaltou.