UnB volta a cancelar aulas e atividades presenciais por causa da fumaça

RP Raphaela Peixoto LM Letícia Mouhamad

Todas as atividades presenciais na UNB estão suspensas, mas podem ser realizadas de maneira remota. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

As atividades da Universidade de Brasília (UnB) seguirão remotas nesta terça-feira (17/9), como informou o decanato. Segundo o documento, as atividades poderão ser realizadas de forma remota.

O motivo do cancelamento é a forte concentração de fumaça nas dependências da instituição causada pelo incêndio no Parque Nacional de Brasília, assim como as condições climáticas adversas e a baixa qualidade do ar.

A quantidade de partículas de poeira no ar (PM 2,5) no Distrito Federal é 11,1 vezes superior ao limite anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). De acordo com a plataforma IQAir, a qualidade do ar na capital é considerada insalubre para grupos vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. As condições de seca e os incêndios florestais estão piorando essa situação.25 escolas do DF também teve aulas suspensas



25 escolas do Distrito Federal também suspenderão as aulas

Nesta terça-feira (17/9), 25 escolas do Distrito Federal e os Centros Olímpicos e Paralímpicos de Sobradinho e da Estrutural estão com as aulas suspensas.

As unidades estão localizadas nas proximidades das áreas atingidas. A suspensão pode ser prorrogada nos próximos dias, caso a situação persista. Nas demais unidades dos COPs, as aulas seguem normalmente, com monitoramento constante da qualidade do ar, especialmente nas regiões onde os Centros Olímpicos estão localizados.

Incêndio no Parque Nacional de Brasília

Uma operação conjunta do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), do Instituto Brasília Ambiental, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Prevfogo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) conta com 93 profissionais envolvidos no combate ao incêndio que afeta o Parque Nacional de Brasília.

As equipes trabalham de forma terrestre e aérea para impedir o alastramento das chamas. Até o momento, o fogo já consumiu uma área total de 700 hectares.