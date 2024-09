115 ônibus escolares novos foram entregues nesta quarta (18/9)

O Distrito Federal ganhou o reforço de 115 ônibus escolares novos, que foram entregues nesta quarta-feira (18/9). Ao todo, foram investidos R$ 55 milhões, para beneficiar mais de 60 mil alunos, com veículos acessíveis, climatizados, confortáveis e seguros. Com as novas aquisições, a frota total chega a aproximadamente 900 veículos, para atender os estudantes da rede pública de ensino.

Durante a cerimônia de entrega, o governador Ibaneis Rocha afirmou que a renovação da frota é importante para garantir a qualidade do transporte escolar no DF. “Hoje temos aproximadamente 900 ônibus que levam e buscam as crianças nas escolas. O nosso projeto prevê a construção de mais escolas e creches perto das nossas crianças e adolescentes para que não precisem de nenhum tipo de transporte. Enquanto isso não acontece, queremos que os estudantes sejam transportados em veículos seguros e de qualidade”, enfatizou.

Os ônibus têm capacidade máxima de 38 pessoas e dispõem de ar-condicionado e sistema de acessibilidade. Os veículos serão distribuídos para todas as regiões do DF, alcançando áreas mais afastadas e de difícil acesso às unidades escolares. As novas aquisições se juntam à frota total, dos quais aproximadamente 50% são 0 km, o que garante a qualidade do serviço prestado a população.

A secretária de Educação, Hélvia Paranaguá disse estar muito feliz com essa entrega. “As nossas crianças precisam desse cuidado para chegar nas escolas em segurança. Já foi o tempo em que tínhamos ônibus caindo aos pedaços, com a porta amarrada e em situação muito precária. Agora estamos entregando uma frota novinha para toda a comunidade escolar do DF, que já vai começar a rodar na próxima semana”, revelou.

Segundo dados do GDF, nos últimos dois anos, o investimento total no transporte escolar ultrapassou a marca dos R$ 200 milhões. Além da renovação da frota, a Sociedade de Transporte Coletivo de Brasília (TCB) adquiriu dez novos veículos destinados à fiscalização do serviço, com o objetivo de verificar a pontualidade e o controle de qualidade nas viagens feitas pela comunidade escolar.