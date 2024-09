"Vamos trabalhar na castração e adoção dos bichos", disse secretário

Os desafios da Secretaria Extraordinária de Proteção Animal, órgão que ficará responsável exclusivamente por resguardar os direitos e o bem-estar de cães e gatos do Distrito Federal, foram destacados pelo chefe da secretaria e delegado Ricardo Villafane Gomes. Em entrevista aos jornalistas Adriana Bernardes e Ronayre Nunes, durante o programa CB.Poder desta quarta-feira (18/9), o gestor também falou sobre ações destinadas aos animais de rua.

A secretaria foi criada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no último dia 5 de setembro. De acordo com Ricardo Villafane, a criação foi devida à necessidade de a pauta animal ser tratada com maior atenção. “Vamos tratar de políticas públicas, projetos, pesquisas e estudos, exclusivamente de direitos e bem-estar de cães e gatos”, detalhou.

Leia também: Consórcio é habilitado para gestão da Rodoviária do Plano Piloto

De acordo com um estudo divulgado em 2022 pela Companhia de Planejamento do DF (Codeplan), hoje Instituto de Pesquisa e Estatística do DF (IPEDF), 60% dos lares da capital possuem animais de estimação. Desses, 42% são cães, 11% gatos, 5% aves e 2% peixes. “Então, vamos fazer programas de conscientização e informar a população. Também vamos trabalhar na castração e adoção dos bichos. Ou seja, existem algumas políticas que estão sendo implantadas e ampliadas”, disse o secretário.

Animais em situação de rua

O principal desafio em relação aos animais que não têm lares é o controle populacional. “Ampliar a castração dos animais de estimação para os que estão em situação de rua seria essencial para combater esse problema”, finalizou o secretário.

Acesse a entrevista na íntegra

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado