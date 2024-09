Ibaneis sobrevoa Parque Nacional: "fogo está restrito a uma pequena área"

Nesta quarta-feira (18/9), o governador Ibaneis Rocha (MDB) sobrevoou o Parque Nacional de Brasília para avaliar a situação da vegetação, que sofre com queimadas desde domingo (15/9). "Fiquei feliz com a informação do comandante do Corpo de Bombeiros de que o incêndio deste ano, em que pese as condições de fumaça, correspondeu somente a 3,4% do parque. Tivemos anos em que essas queimadas chegaram a até 30%", afirmou.

Ainda segundo o chefe do Executivo, o fogo está controlado e ainda há muitos profissionais trabalhando no abafamento. "Ele (o fogo) está restrito a uma pequena área. Porém, temos focos de incêndios em quase todo o Distrito Federal. Há cerca de 400 militares trabalhando no combate ao fogo no parque e mais 1,5 mil de plantão nos outros pontos. Vamos torcer para chover", acrescentou.

Sobre a importância da contribuição da população, Ibaneis ressaltou que se trata de um trabalho de conscientização. "Pedi à comandante da Polícia Militar, Ana Paula, para reforçar o policiamento em todos os parques ambientais do DF e isso já está sendo feito. Esperamos que essa passe o mais rápido possível. Vamos continuar fazendo o monitoramento com a participação da Polícia Civil para identificar os culpados por esse crime, buscando a punição de todos. Isso não pode ser mais admitido", ressaltou.

Questionado sobre a ajuda federal no combate aos incêndios, o governador adiantou que recebeu uma notícia, nesta manhã, de que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está convocando uma reunião com os governadores para amanhã (19/9), no Palácio do Planalto.

"Eu tinha feito um compromisso de não comparecer mais ao Palácio do Planalto diante de algumas divergências que nós tivemos por lá, mas, como é um caso muito importante para toda a população, estarei presente, caso o convite se confirme, expondo a necessidade da unidade em determinados temas. Temos que afastar disso a questão política", finalizou.