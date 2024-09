Polícia prende casal suspeito de tráfico de drogas sintéticas em Águas Claras

Um casal suspeito de vender drogas sintéticas foi preso na cidade de Águas Claras. A ação ocorreu na noite desta terça-feira (18/9).



A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do 2º Batalhão, recebeu a informações sobre um casal suspeito de tráfico de drogas sintéticas próximo à Rua 7 Norte. O serviço de inteligência confirmou a denúncia e acionou a equipe que realizou a abordagem.



Durante a ocorrência, foi encontrada uma quantidade significativa da droga conhecida como DRY, avaliada em cerca de R$ 100 mil. A dupla foi conduzida à 21ª DP (Taguatinga Sul), onde foi autuada por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Um dos autuados já possuía antecedentes por tráfico.



A DRY é produzida a partir do extrato de haxixe, variante da maconha que tem efeito ainda mais potente do que o da erva. A planta passa por um processo químico para extração de uma resina com alto nível de tetrahidrocanabinol (THC), principal substância psicoativa da Cannabis.