Vídeo mostra dupla acusada de assassinar motorista de aplicativo em Ceilândia

A Polícia Civil (PCDF) divulgou o vídeo que mostra os dois homens acusados de matar o motorista de transporte por aplicativo Rogério Pinheiro da Silva, 42 anos. Rogério era filho de um sargento da reserva da PM e foi brutalmente assassinado dentro de casa, na QNO 5 de Ceilândia, em 2 de setembro (veja o vídeo abaixo).





Rogério foi encontrado por familiares dentro de um quarto da casa, nu, amarrado e com muitos sinais de violência. As investigações conduzidas pela 24ª Delegacia de Polícia (Setor O) avançaram e já conseguiram identificar, por meio das imagens do circuito interno de segurança de uma rua, os dois autores.

As imagens foram captadas um dia antes do crime, em 1º de setembro, por volta das 17h, e mostram os dois caminhando na avenida, empurrando um carrinho de supermercado com objetos dentro. De acordo com a apuração policial, depois de matar Rogério, a dupla levou alguns móveis da região e fugiu.

A PCDF pede para que quem souber informações sobre o paradeiro dos assassinos ligue no número 197, da Polícia Civil, ou mande as informações pelo e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br; WhatsApp (61) 98626-1197; ou denúncia online: http://www.pcdf.df.gov.br/servicos/197.

Saiba Mais Cidades DF Obituário: 34 funerais no DF e Entorno nesta quarta; veja a lista

Obituário: 34 funerais no DF e Entorno nesta quarta; veja a lista Cidades DF Incêndio volta a atingir o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros

Incêndio volta a atingir o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Cidades DF Google notifica brasilienses sobre possibilidade de chuva nesta quarta (18/9)