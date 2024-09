Google notifica brasilienses sobre possibilidade de chuva nesta quarta (18/9)

O Google enviou notificações para brasilienses na noite desta quarta-feira (18/9), alertando para a possibilidade de chuva na capital por volta das 19h. Uma pesquisa no buscador revela que as possibilidades de chuva são de 8% no DF no horário entre 19h e 20h.

Previsão do tempo para Brasília em 18/9/24 (foto: Google/Reprodução)

No site do Instituto Nacional de Meteorologia, não está descrita a suposta chuva alertada pelo Google.

A meteorologista Andrea Ramos, da Climatempo, informou ao Correio que "não há previsão de chuva" para esta quarta-feira.

Previsão do tempo para Brasília em 18/9/24 (foto: Inmet/Reprodução)

Pelas redes sociais, usuários compartilharam a surpresa com o alerta do Google.

"Recebi uma notificação no celular de que há probabilidade de chuva em Brasília e imediatamente achei que era alguma forma de golpe", escreveu um usuário no Blue Sky. "Acabei de comentar que tô sentindo cheiro de chuva", respondeu outra usuária.

Brasília completa 148 dias sem chuva nesta quarta-feira (18/9). Segundo o portal Climatempo, a estiagem deve seguir pelos próximos quinze dias.