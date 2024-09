Incêndio volta a atingir o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

Um novo foco de incêndio de grandes proporções voltou a atingir a vegetação do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Alto Paraíso de Goiás. O fogo começou na última quinta-feira (5/9), mas estava controlado há aproximadamente uma semana, voltando com intensidade nesta terça-feira (17/9). As chamas destruíram cerca de 10 mil hectares dentro e fora do Parque, na região Nordeste do Goiás.



Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o fogo está em crescimento na região do córrego Simão Correia, e há equipes no combate ao incêndio durante o dia e à noite.



Além da área interna, outro foco de incêndio ameaça a unidade de conservação, pela região do Catingueiro, localizada no entorno do parque. As equipes de combate do ICMBio também atacam essa frente, e dois helicópteros apoiam os brigadistas em terra, proporcionando suporte aéreo essencial para as áreas do incêndio mais inacessíveis.



Protegendo uma área de 240.611 hectares de Cerrado de altitude, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros abriga espécies e formações vegetais únicas, centenas de nascentes e cursos d’água cristalinos, além de rochas com mais de um bilhão de anos.



A combinação de alta temperatura, baixa umidade e ventos fortes tem dificultado o controle do fogo, e não há previsão de chuvas nos próximos dias que possam ajudar a conter o avanço das chamas. As causas dos incêndios ainda estão sob investigação e não há informações precisas do tamanho da área atingida.