Detran-DF tem inscrições abertas para curso de mecânica para mulheres

O Departamento de Trânsito do Distrito (Detran-DF) está com inscrições abertas para o curso Noções de Mecânica para Mulheres até à próxima segunda-feira (23/9), às 15h. Apenas mulheres e com Carteira Nacional de Habilitação válida podem participar da turma com 20 vagas.

O curso será gratuito e presencial, das 18h30 às 22h, na Escola Pública de Trânsito, na unidade do Detran 906 sul, localizada na SEPS 706/ 906 sul. Para se inscrever, é na mesma unidade, das 8h às 18h, enquanto houver vaga, com apresentação da CNH. Serão utilizadas metodologias ativas de aprendizagem, com o objetivo de dar maior independência para as mulheres, em relação à manutenção e ao funcionamento do veículo.

Conteúdo a ser ministrado:

Equipamentos obrigatórios (noções de manuseio de extintor de incêndio)

Painel de instrumentos e luzes piloto

Noções dos sistemas do veículo (elétrico, lubrificação, arrefecimento, alimentação - tipos de combustível, frenagem, direção, escape, suspensão, rodagem e transmissão)

Introdução sobre funcionamento do motor (informações gerais)

Alinhamento e balanceamento

Postura do condutor ao realizar as revisões

Manutenção preventiva e corretiva

Dicas para contratação de serviços

Inspeção veicular

Exercício de troca de pneu

Serviço

Curso: Noções de Mecânica para Mulheres

Pré-requisito: ser mulher e ter a CNH válida

Onde e como: Presencial, na Escola Pública de Trânsito (EPT), na 706/906 da Asa Sul

Período e horário: De 23 a 27 de setembro, das 18h30 às 22h.

Inscrições: abertas, presenciais, no mesmo local do curso, das 8h às 18h, e no último dia (23/9), até às 15h.