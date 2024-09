Polícia prende dois homens em São Sebastião acusados de atear fogo à vegetação

Dois homens foram presos por colocar fogo em vegetação na tarde desta quinta-feira (19/9), no Núcleo Rural Nova Vitória, em São Sebastião. A informação foi divulgada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que flagrou os indivíduos enquanto ateavam fogo.

Os agentes impediram que o incêndio se espalhasse para uma área maior e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) conseguiu conter o fogo. Ainda de acordo com a PCDF, os homens foram autuados em flagrante pela prática do crime de incêndio em vegetação e, caso condenados, podem cumprir uma pena de até oito anos de reclusão.



A ação contou com a Coordenação Especial de Proteção ao Meio Ambiente, à Ordem Urbanística e ao Animal (Cepema), por meio da Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (DEMA).



O delegado João Maciel Claro, coordenador da CEPEMA, esclarece que nos últimos dias oito pessoas foram presas tentando colocar fogo em vegetação. “Essa operação tem o intuito de reprimir os diversos incêndios criminosos que têm ocorrido em todo o Distrito Federal e tivemos êxito de prender dois indivíduos, que relataram estar preparando a área para o plantio de mandioca. Mas ao colocar fogo em uma área completamente seca, a pessoa assume o risco de incêndios”, afirmou.