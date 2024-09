Filhote de anta encontrado com patas queimadas e sem unhas segue em tratamento

O filhote de anta que foi resgatado no Parque Nacional de Brasília segue em tratamento nesta quinta-feira (19/9). O animal do sexo masculino pesa cerca de 73 kg e foi encontrado com as quatro patas queimadas e sem as unhas. O resgate foi efetuado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) em conjunto com os brigadistas do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

O animal foi levado para Fundação Zoológica de Brasília (ZOO), onde foi constatado que ele estava desidratado e havia inalado fumaça. De acordo com o ZOO, a anta, apesar dos ferimentos, responde a estímulos, tomou bastante água e está sendo medicada e alimentada, mas não tem previsão de alta.