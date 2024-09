Homem é preso por atropelar e tentar matar um idoso com uma corrente de aço

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) contra um homem de 24 anos acusado de tentar matar atropelado um idoso de 75 anos. A prisão foi executada pela 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia) nessa quarta-feira (18/9).



De acordo com a PCDF, o fato ocorreu em 9 de setembro, por volta da meia-noite, em via pública, na região da QNP 14 de Ceilândia. O homem conduzia uma motocicleta quando atropelou a vítima que estava na calçada, e posteriormente, o suspeito, em vez de prestar socorro ao idoso, teria ido em direção dele dizendo que iria matá-lo. Nesse momento, ele bateu no idoso com uma corrente de aço. As agressões só pararam porque populares interviram.



Depois da série de agressões, o suspeito foi a casa do idoso com o intuito de intimidá-lo. No dia do ocorrido, a vítima recebeu atendimento hospitalar, mas ficou com lesões pelo corpo devido aos golpes que recebeu. O acusado conseguiu fugir, mas com o boletim de ocorrência e investigações feitas a identidade do suspeito foi confirmada.



No momento da prisão foram apreendidos os instrumentos usados no suposto crime, a motocicleta, a bolsa de uma empresa de delivery e o capacete utilizado pelo mesmo no dia da ocorrência criminal. O suspeito não tinha habilitação e tinha 12 passagens pela polícia.



O delegado à frente do caso, Petter Ranquetat afirma que depois de diversas diligências o indivíduo foi identificado e teve o pedido de prisão expedido pela justiça. “O homem seria um trabalhador da área de entregas. A outras passagens policiais são por razões semelhantes”, detalha.