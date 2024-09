PMDF recupera carro furtado no fim de semana na Asa Sul

Um carro furtado durante o fim de semana na Asa Sul foi recuperado pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). O carro foi localizado na Quadra 02 do Setor Bancário Sul na manhã desta quinta-feira (19/9). A equipe da PMDF ainda conseguiu reaver documentos pessoais, dinheiro e joias que estavam dentro do automóvel.

O carro estava com dois pneus furados. Ao analisarem a placa, os polícias constaram que o veículo foi furtado no estacionamento da 106 Sul. Os militares fizeram contato com a vítima e os pais da proprietária do carro foram até o local com a chave do automóvel.



Na busca veicular os policiais encontraram crachás e carimbos funcionais, R$ 1.350 em espécie, joias e aparelhos médicos. A restituição do carro foi realizada na 5ª Delegacia de Polícia (área central).