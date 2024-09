Formosa: propostas em saúde e turismo

No segundo dia de sabatinas com os candidatos a prefeitura de Formosa, os jornalistas Lucas Móbille e Arthur de Souza conversaram com Fábio Jr, o Águia (PSDB). A sabatina com os concorrentes ao cargo nas cidades do Entorno do Distrito Federal, no Jornal Local, é uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília.

Fábio Jr, o Águia (PSDB)

Fale-nos sobre quem é o senhor, de onde veio e qual a sua relação com a política de Formosa?

Sou natural de Goiânia e moro em Formosa há 30 anos. Meus pais são uma cozinheira e um militar. Tenho três irmãos. Sou jornalista e radialista, casado e tenho dois filhos. Estou em Formosa defendendo, com a luta da comunicação, as causas da sociedade. Nunca disputei nenhum cargo na política.

Como o senhor pretende combater a grilagem, caso seja eleito?

Precisamos montar um portal da transparência, na prefeitura de Formosa, muito sério, seguindo o exemplo do DF. Vou criá-lo, junto ao Ministério Público, à Câmara Municipal, aos cartórios e às entidades da sociedade civil, para fiscalizar a transparência e a legalização. Formosa vive muito a realidade de grileiros. Mas estamos em tempos modernos, onde vou criar uma cidade digital, com um centro de câmeras, por meio da Secretaria de Segurança Pública — que também vou criar —, para ter essa transparência de todos os lotes da cidade.

Em relação à mobilidade, como será a relação entre Formosa, DF e ANTT?

Temos 60 mil pessoas que saem de Formosa, todos os dias, para trabalhar no DF. Precisamos ter representantes sérios, não apenas nas prefeituras, mas no Senado, na Câmara dos Deputados e nos governos, tanto de Goiás quanto do DF. Hoje, o que se tem é um "ping-pong". É preciso achar uma solução urgente para melhorar as tarifas. Um bom exemplo do que tem dado certo é a cidade de Luziânia e vou aplicar isso em meu governo para, principalmente, baixar as tarifas e ter uma mobilidade melhor nos dois caminhos.

Como pretende melhorar o turismo de Formosa?

É preciso investir mais. Temos uma rodoviária, no Plano Piloto, por onde passam milhares de pessoas, além de um aeroporto muito grande. É preciso ter um box, com as belezas naturais de Formosa sendo vendidas, e outdoors. Além disso, é necessário modernizar, por meio de aplicativo, para "vender" a cidade, fazendo com que o morador de Brasília deixe de ir só para a Chapada dos Veadeiros e Pirenópolis, e vá até Formosa, que tem a maior cachoeira de queda livre da América Latina, por exemplo.

Quais são as propostas para melhorar a infraestrutura da cidade?

O dinheiro está nos ministérios da Infraestrutura, do Desenvolvimento e no DNIT. Temos que trazer bons projetos para esses órgãos, além de fazer uma parceria forte com o governo de Goiás para recapear as vias e levar uma boa infraestrutura. Uma das minhas principais metas é fazer um belo portal de entrada em Formosa, junto a um centro de atendimento ao turista. Além disso, quero levar arborização e canalização. É preciso aproveitar esse "boom" de construções e fazer uma infraestrutura de alta qualidade.

O que pode ser feito pela saúde local?

Estão sendo investidos R$ 123 milhões pelo governo estadual para construir um hospital, que está ajudando a desafogar o município de Formosa. Temos 17 UBSs, que funcionam somente de segunda a sexta. Meu compromisso é que quatro delas irão atender aos fins de semana. Além disso, vou aumentar de duas para 10 unidades com funcionamento até às 22h. Aumentando a capacidade, vamos desafogar outras cidades do Entorno, além de regiões como Planaltina, Sobradinho e Paranoá.

Quais são seus projetos para a educação?

Temos que pagar o piso salarial e investir nos prédios. Na semana passada, várias escolas de Formosa foram campeãs no Ideb. Além disso, todos os nossos professores são mestrandos ou doutorandos. Só que temos 55 escolas e 16 creches que precisam de reformas. Essa é a minha maior meta. Antes de construir, quero valorizar esse professor para que ele tenha orgulho de entrar em uma escola reformada e equipada, tanto para eles quanto para as crianças.

Se eleito, como vai funcionar a relação com o agronegócio local?

Temos empresas que estão no cenário nacional e internacional. Das 10 maiores empresas do agronegócio, quatro estão em Formosa. Vamos ter uma Secretaria de Agricultura forte no setor valorizando, também, o pequeno (produtor). Temos 7 mil km² de zona rural e três distritos. Quero fazer um programa para que o pequeno agricultor possa plantar e a prefeitura adquirir parte dos produtos para a alimentação nas escolas.

Sobre o transporte público interno, o que pode ser feito?

A atual gestão implantou o transporte gratuito, mas a demanda é gigante. Por isso, é preciso ampliar a rede de ônibus que atende dessa forma — que conta com oito veículos atualmente. É necessário lançar um edital para atualizar os coletivos, fazer um aplicativo para que se tenha acesso nos horários de pico e, principalmente, modernizar os quebra-molas de Formosa, que são muito antigos.

Considerações finais

Nunca disputei nada e represento o novo na política de Formosa. Conheço o povo da cidade e acredito que sou a melhor opção para governar, pois vou fazer uma administração moderna, investir no turismo e trazer infraestrutura. O cidadão terá orgulho de morar no município porque ele será o mais bonito e desenvolvido do Entorno. Podem acreditar que sou o mais capacitado e preparado para governar a cidade de Formosa.