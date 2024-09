CasaCor premia melhores projetos de decoração, design e paisagismo

A votação popular está aberta até o dia 30 de setembro e pode ser feita no site do Correio - (crédito: Reprodução/Edgar Cesar )

O Correio Braziliense e a CasaCor Brasília apresentam a 7ª edição do mais importante prêmio de decoração da região Centro-Oeste. Reconhecido por valorizar os melhores projetos de decoração, design e paisagismo, o prêmio destaca a criatividade e a inovação dos profissionais dessas áreas. A premiação é dividida em categorias avaliadas por dois júris: o popular e o técnico.

O público tem a chance de votar nas categorias Sonho de Quarto, Sonho de Sala, Sonho de Banheiro e Sonho de Cozinha. Já o Júri Técnico premiará os destaques em Projeto Mais Original, Melhor Uso Comercial, Melhor Uso Público, Melhor Uso de Obra de Arte, Projeto Mais Ousado e Melhor Projeto. A votação popular está aberta até o dia 30 de setembro e pode ser feita no site do Correio.

Mendo Barreto, 66 anos, é o paisagista responsável pela criação do troféu desta edição. Presente nas edições da CasaCor desde 1991, ele explica que sua ideia foi escolhida a partir do projeto de Larissa Dias, que utilizou suas pedras em sua proposta. "Larissa incorporou algumas das minhas peças em seu conceito arquitetônico, e a organização do evento gostou, me contatando para criar o tão desejado troféu", relembra.

Embora o troféu ainda seja uma surpresa, Mendo revela que as pedras e as madeiras utilizadas são os principais destaques. "Basicamente, é um seixo rolado e esculpido em uma pedra. Sempre olhei para as pedras com um olhar apaixonado e quis trazer isso para o troféu", detalha o cearense.

"Convidamos o Mendo Barreto para ser o autor do prêmio deste ano. O convite dá continuidade à nossa proposta estabelecida nos anteriores para que o prêmio seja assinado por artesãos, designers ou artistas plásticos, tornando-o exclusivo para quem recebe", reforça Sheila Podestá, diretora da CasaCor Brasília.

Kelly Venâncio, coordenadora de comunicação institucional do Correio Braziliense, exalta o destaque da premiação ao longo dos anos como um dos maiores reconhecimentos do talento e das inovações nas áreas de design, arquitetura e paisagismo. "Isso reforça o compromisso do Correio em promover o desenvolvimento estético e cultural de Brasília, destacando projetos que inspiram e transformam nossa cidade", acredita.

A participação do público na votação tem crescido a cada edição, refletindo o impacto positivo que essas experiências causam nos visitantes da CasaCor Brasília. "Convido todos que ainda não votaram a acessar o site e prestigiar os profissionais que fazem a diferença no cenário local", recomenda.

Este ano, a CasaCor Brasília chega pela terceira vez consecutiva no estádio BRB Mané Garrincha, com encerramento previsto para 16 de outubro. A mostra está aberta ao público de terça a domingo, oferecendo acessibilidade completa, inclusive para pessoas com deficiências visual e auditiva. A revelação dos vencedores será em 3 de outubro, em uma cerimônia no local.

Como votar

O público pode participar da premiação votando em um ambiente de cada categoria, o que inclui a escolha entre 20 salas, 9 quartos, 12 cozinhas e 8 banheiros, totalizando 49 ambientes concorrentes. Para votar, acesse https://www.correiobraziliense.com.br/casacor2024. A votação popular é uma oportunidade para que o público participe ativamente na escolha dos projetos que se destacam em originalidade e estilo no cenário de design de interiores e arquitetura da capital.

* Estagiária sob a supervisão de Sibele Negromonte