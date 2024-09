Mais verde para o lar: natureza toma conta de projetos na CasaCor Brasília

Contemplar a natureza é o refúgio predileto de muitas pessoas. Respirar ar puro, ouvir o som dos pássaros e apreciar a paz que só o mundo externo consegue proporcionar. Antes, era necessário sair de casa para encontrar essa calmaria. Hoje, há quem consiga projetar dentro do lar uma espécie de espaço verde, em busca desse lugar tão sonhado de descanso.

Idealizar um ambiente de desaceleração não é uma tarefa fácil. Muito pelo contrário, é um processo desafiador, mas muito especial. A Varanda Oásis, entretanto, cumpre bem esse papel. Espaço projetado pelos arquitetos Ricardo Secunho e Yasodhara Chaibub, levam à 32ª edição da CasaCor Brasília um lugar de aconchego e acolhimento, em uma experiência real, que foge dos parâmetros conceituais.

As arquitetas escolheram plantas que melhor se adaptassem ao ambiente (foto: Plínio Ricardo)

"Este ano, pensamos em criar um ambiente de desaceleração. As plantas entraram nesse conceito para trazer essa sensação de estar dentro de uma varanda que tem jardim", destaca Yasodhara. De acordo com a profissional, a aposta no verde nasceu com o objetivo de buscar paz. "É com esse toque da arquitetura biofílica que a gente traz essa sensação", acrescenta.

O verde, na visão da especialista, traz paz e serenidade. Assim, elas foram inseridas se integrando ao mobiliário e demais elementos do espaço. "Parte da varanda acaba entrando ali, adentrando o espaço do jardim com um deck em madeira. As plantas vêm avançando em cima do deck e mobiliário, avançando também para dentro do jardim numa parte livre, com piso de pedras de seixos", afirma. A ideia é integrar a vegetação ao ambiente.

A importância de trazer esse aspecto um pouco mais natural é de mostrar, na essência, como o jardim em uma varanda pode ser essencial para qualquer morador. Mesmo idealizado no estádio, em uma estrutura de puro concreto, a proposta saiu do papel de forma positiva. Assim, os arquitetos acreditam que um ambiente biofílico é fundamental, tanto para a saúde física quanto mental dos indivíduos.

Foram incorporados elementos naturais como pedras, espelho d'água e muitas plantas no ambiente (foto: Plínio Ricardo)

Paixão pela natureza

No maior ambiente da CasaCor Brasília, um convite para a contemplação. O Terraço Borsoi, feito pelas arquitetas Adriana Melo e Luciana Câmara Maior, está em um espaço de 500m². Com a vista privilegiada do interior da Arena BRB Mané Garrincha, o objetivo das profissionais era oferecer aos visitantes a oportunidade de apreciar cada detalhe sem pressa, permitindo uma vivência real, presente e plena.

Os profissionais da RYSC Arquitetura pensaram em criar um ambiente de desaceleração (foto: Plínio Ricardo)

"Foi uma experiência desafiadora, já que recebemos o convite para criar um espaço de circulação de 500m² em um prazo extremamente curto. Nosso ambiente foi cuidadosamente projetado para promover a interação social e oferecer condições ideais para que as pessoas se sintam à vontade e aproveitem o momento presente. Em nossos projetos, focamos em três pilares essenciais: sustentabilidade, acessibilidade e biofilia", ressalta Adriana.

De acordo com a profissional, é necessário pensar na vitalidade dos espaços para atrair e engajar as pessoas, impactando diretamente em sua decisão de utilizá-los. Por isso, foram incorporados elementos naturais como pedras, espelho d'água e muitas plantas no ambiente, proporcionando um bem-estar instintivo e uma conexão mais profunda com a natureza. Em parceria com o proprietário do viveiro Vila Garden Brasil, Henrique Montalvão, as arquitetas escolheram plantas que melhor se adaptassem ao ambiente.

O verde, na visão de Yasodhara, traz paz e serenidade (foto: Plínio Ricardo)

A proposta era de trabalhar com folhagens em diferentes tons de verde e alguns pontos que puxassem para o vermelho, conectando com a cor das arquibancadas. "Ficamos muito satisfeitas com o resultado", complementa. Esses locais verdejantes, na visão da especialista, exploram a paixão do ser humano com a natureza. "A biofilia desempenha um papel fundamental não somente na parte estética, mas também promove uma série de benefícios para a saúde e o bem-estar dos ocupantes", finaliza.

Programe-se

A 32ª edição da CasaCor Brasília ocorre pela terceira vez consecutiva na BRB Mané Garrincha. A mostra terá encerramento em 16 de outubro. O funcionamento do espaço é de terça a domingo e oferece acessibilidade total, incluindo para portadores de deficiência visual e auditiva.

O Terraço Borsoi, feito pelas arquitetas Adriana Melo e Luciana Câmara Maior, está em um espaço de 500m (foto: Plínio Ricardo)

Prêmio 2024

