A saúde mental é carregada de preconceitos, afirma diretora da SES-DF

Diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Fernanda Falcomer, no CB.Debate - (crédito: Cadu Ibarra/CB/D.A. Press)

No pré-painel que abriu os trabalhos do CB.Debate Saúde Mental: uma conversa sobre qualidade de vida e bem-estar, que ocorre nesta terça-feira (24/9), a diretora de Serviços de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), Fernanda Falcomer, ressaltou que é preciso falar sobre o tema 365 dias por ano.

Segundo ela, todos, enquanto sociedade, têm um compromisso com a pauta da saúde mental. “Por isso, parabenizo o Correio pela iniciativa de debater o tema, que vai contribuir muito no processo de discussão sobre a saúde mental. Sempre há pessoas precisando de informação sobre o assunto”, destacou.

Fernanda avaliou que o contexto pós-pandemia foi positivo, de certa forma. “Ele trouxe a oportunidade para que a população tivesse um contato maior com o tema, que é carregado de estigmas e preconceitos”, observou. “Tratamos, na nossa cultura, pessoas que têm doenças relacionadas à saúde mental com isolamento”, disse a diretora.

A gestora da SES-DF afirmou que a pasta tem investido bastante na divulgação e no fortalecimento da rede de atenção psicossocial. “Todos, em algum momento da vida, seremos acometidos de algum sofrimento psíquico mais grave, que atrapalha a funcionalidade”, alertou.

“O importante é que a gente consiga lidar com ele e, quando o processo traz algum tipo de impacto na nossa funcionalidade, é o momento de pedir ajuda”, acrescentou Fernanda, ressaltando que a SES-DF conta com 176 UBSs, que são a porta de entrada, além de 18 Caps, para acolher e dar oportunidade de tratamento a quem precisa.