PPCUB revogou lei que permitia atacadão nos arredores do Mané; entenda

Com a sanção do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB), em agosto, diversas leis complementares foram revogadas, entre elas a Lei Complementar nº 946/2018, que permitia a instalação de atividades comerciais nas proximidades do Estádio Mané Garrincha, pilar de uma construção recente que gerou polêmica na capital.



Leia também: Suspensão de alvará de construção nos arredores do Mané é publicada no DODF

A norma revogada, vigente até a sanção do PPCUB, estabelecia regras de uso e ocupação do solo para o Setor de Recreação Pública Norte (SRPN), região onde se planejava construir um empreendimento atacadista. Além dessa possibilidade, a lei também permitia a implementação de mais de 100 atividades, abrangendo usos comerciais, institucionais e de prestação de serviços.

Com 782 páginas, o texto do PPCUB, que agora regula as permissões para áreas tombadas de Brasília, não contempla autorizações específicas para o SRPN. A reportagem apurou, junto a fontes do governo local, que o Executivo pretende enviar à Câmara Legislativa (CLDF) um projeto de lei complementar para restringir o uso da região a atividades exclusivamente esportivas, de lazer e turismo.

Nesta sexta-feira (20/9), o governador Ibaneis Rocha (MDB) anunciou o veto à construção do empreendimento atacadista nas proximidades do Estádio Mané Garrincha. A decisão foi confirmada pelo chefe do Executivo ao Correio.

O Governo do Distrito Federal (GDF) também decidiu por suspender dois alvarás de construção, de 2021 e 2022, que permitiam a construção da obra nos arredores do estádio. O despacho foi assinado pelo pelo secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh), Marcelo Vaz, endereçado a Central de Aprovação de Projetos (CAP) — responsável pela área.

“O presente processo foi instaurado com o objetivo de apurar possíveis irregularidades veiculadas por portais de notícias que relatam a construção de um estabelecimento atacadista no Setor de Recreação Pública Norte (SRPN) – Área A, especificamente na unidade imobiliária onde está localizado o Estádio Nacional Mané Garrincha”, cita o documento.

Os alvarás permanecerão suspensos, de acordo com o texto, "até que sejam apuradas as características das edificações em construção e a respectiva conformidade com as licenças emitidas".

Reação

A decisão de Ibaneis fez com que a concessionária Arena BSB, responsável pela gestão da área, recuasse e optasse por suspender as obras "até garantir o alinhamento do projeto com os interesses dos cidadãos de Brasília" (veja a nota completa abaixo).

A área, até antes da publicação do PPCUB, era destinada a edificações voltadas para o esporte, lazer e comércio associado. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu um inquérito para investigar o caso.

Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informou à reportagem que realizará uma vistoria no empreendimento. Equipes serão enviadas ao local até terça-feira (24/9) para verificar se a intervenção está de acordo com as etapas previstas no projeto. Era previsto no local um atacadão do grupo Costa.

Polêmicas

A reportagem do Correio mostrou, na noite de quinta-feira (19/9), que a construção tem gerado polêmica entre urbanistas, por ferir regras do uso e ocupação do solo, além de contrastar com a qualidade das construções que fazem parte do Eixo Monumental. Mesmo que a área seja destinada a edificações de caráter esportivo, lazer e comércio associados, o urbanista Pedro Grilo apontou irregularidades. "O que vemos é uma concessão que realizou um concurso a contragosto. O projeto vencedor é magnífico, mas nunca foi executado. Em vez disso, a concessionária tem feito uma série de intervenções inadequadas no entorno do estádio, cercando-o para a realização de eventos. Isso é inaceitável, pois nada no Eixo Monumental deveria ser cercado", criticou.

Grilo ainda acrescentou sinalizando que a qualidade das obras é duvidosa. "Essas ações tornam o local, que já é inóspito e precário, ainda mais desagradável. As intervenções provisórias contrastam fortemente com a qualidade das obras existentes no Eixo, como o Palácio do Buriti", concluiu.

Frederico Flósculo, urbanista e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (UnB), destacou que ainda existem impasses sobre o uso do solo. "Há um problema sério na condução das propostas, que deveriam ser baseadas em análises diagnósticas e pesquisas. Brasília tem espaço suficiente para que muitas intervenções ocorram sem afetar o tombamento", criticou.

Flósculo também ressaltou a falta de fundamentação técnica nas decisões. "As políticas públicas precisam ser realizadas de maneira científica e técnica. Não estamos vendo isso acontecer. Algumas decisões podem não violar o tombamento, mas ferem o bom senso. O GDF deveria ouvir mais a população, e isso não está sendo feito", completou.

Veja nota da Arena BSB:

"A concessionária Arena BSB esclarece que as obras iniciadas recentemente são parte de uma nova área comercial e de entretenimento, que vai trazer ainda mais opções de lazer para a população brasiliense.

Buscando sempre a transparência e o diálogo, paralisaremos estas obras até garantir o alinhamento do projeto com os interesses dos cidadãos de Brasília, através do diálogo com as autoridades competentes.

Desde que assumiu a concessão, a Arena BSB sempre esteve empenhada em modernizar os equipamentos concedidos, e já se tornou uma referência no turismo de nossa cidade, recolocando Brasília no roteiro dos grandes shows e eventos esportivos nacionais e internacionais."

Saiba Mais Cidades DF GDF suspende alvarás de construção de atacadista perto do Mané Garrincha

GDF suspende alvarás de construção de atacadista perto do Mané Garrincha Cidades DF Suspensão de alvará de construção nos arredores do Mané é publicada no DODF

Suspensão de alvará de construção nos arredores do Mané é publicada no DODF Cidades DF Acidente com caminhão desgovernado deixa ao menos um morto em São Sebastião