Suspensão de alvará de construção nos arredores do Mané é publicada no DODF

O Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) publicou edição extra neste sábado (21/9) apontando a suspensão do alvará de construção de um empreendimento atacadista nos arredores do Mané Garrincha. O governador Ibaneis Rocha (MDB) tinha adiantado a decisão ao Correio na noite desta sexta-feira (20/9).

A reportagem do Correio mostrou, na noite de quinta-feira (19/9), que a construção tem gerado polêmica entre urbanistas, por ferir regras do uso e ocupação do solo, além de contrastar com a qualidade das construções que fazem parte do Eixo Monumental.

Embora a área seja destinada a edificações voltadas para o esporte, lazer e comércio associado, a construção de um atacadão gerou resistência dentro do governo. Além disso, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) abriu um inquérito para investigar o caso.

Já o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) informou à reportagem que realizará uma vistoria no empreendimento. Equipes serão enviadas ao local até terça-feira (24/9) para verificar se a intervenção está de acordo com as etapas previstas no projeto. É previsto no local um atacadão do grupo Costa.