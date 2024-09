Acidente com caminhão desgovernado deixa ao menos um morto em São Sebastião

Vídeos publicados nas redes sociais mostram a dimensão do estrago após o acidente - (crédito: Reprodução/Redes Sociais/Whatsapp)

Um acidente envolvendo um caminhão desgovernado deixou ao menos uma pessoa morta na manhã deste sábado (21/9) em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal. Imagens de uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial mostram o veiculo passando por cima de diversos carros e inclusive capotando outro caminhão (veja abaixo).

A tragédia ocorreu na Avenida São Sebastião, uma das principais da região, e ainda deixou várias pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

De acordo com a corporação, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Base de Brasília (HBB) e para o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN). A mulher que morreu no acidente tinha 62 anos.

Histórico de acidentes

O acidente deste sábado (21) não é o primeiro ocorrido na via em São Sebastião. No começo deste mês, um caminhão capotou após perder os freios na descida. Em maio, a história se repetiu, mas dessa vez com um ônibus desgovernado. Em ambos os casos, os acidentes deixaram vítimas.

