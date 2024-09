Mais de 1,5 toneladas de descartes são retiradas em ação no lago Paranoá

Alan Resah — especial para o Correio

Entre quinta-feira (19/9) e este sábado (21/9), a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF (Adasa) promoveu a 12ª edição da Semana do Lago Limpo. O evento tem o objetivo de celebrar o Dia Mundial da Limpeza (Worlds Clean Up Day) e destacar para a população a importância da preservação dos recursos hídricos do DF, em especial do Lago Paranoá. No total, foram retirados da região, mais de 1,5 toneladas de lixo.

A atividade foi realizada no Deck Sul, região frequentada por moradores de todo DF para lazer e práticas esportivas, e contou com a participação da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal (Sema-DF), do Instituto Brasília Ambiental, do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), bem como da Associação Brasileira de Esportes e Pesca Subaquáticos (DFSUB) e da Associação de Pesca Esportiva, Subaquática e Conscientização Ambiental do Distrito Federal (ASPSSHARK-DF).

Participação coletiva para preservação do bem comum

No local, entre os espaços organizados para a celebração da Semana do Lago Limpo, foi montado uma espécie de museu de raridades, com objetivos encontrados nas ações anteriores como televisores, máquina de costura, máquina de datilografar, projéteis de revólver, triciclo, uma máquina fotográfica modelo rolleiflex e até uma granada. Para ajudar na coleta quinta e sexta-feira, foram chamados cerca de 20 reeducandos contratados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), que também contribuíram fabricando nas oficinas de costura e marcenaria da Instituição, todos os cestos flutuantes, utilizados pelos pescadores e mergulhadores no evento.

Também estiveram presentes Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal (PMDF Ambiental), Administração Regional do Plano Piloto, Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob-DF), Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap), Grupamento de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), Associação de Pesca Esportiva, Subaquática e Conscientização Ambiental do Distrito Federal (ASPSSHARK-DF).