Formosa: pela saúde mental e contra a grilagem

Fechando a rodada de sabatinas com os candidatos a prefeito de Formosa, os jornalistas Lucas Móbille e Arthur de Souza conversaram, nesta sexta-feira (20/9), com Simone Ribeiro (PL). Entre as suas principais propostas, ela destacou como vai cuidar da saúde mental da população formosense. A sabatina com os postulantes das cidades do Entorno do Distrito Federal, no Jornal Local, é uma parceria do Correio Braziliense e da TV Brasília.

Simone Ribeiro (PL)

Quem é a senhora, de onde veio e qual a sua relação com a política de Formosa?

Sou formosense e tenho 45 anos. Atuo como psicóloga há mais de 12 anos e sempre me envolvi com projetos sociais. Fui despertada pela indignação de ver que a política de Formosa, historicamente, não muda e, por isso, me pus à disposição como vereadora. Com a sinalização da população nas pesquisas, vendo potencial em mim, cá estou como candidata a prefeita pelo PL.

Como a senhora pretende combater a grilagem, caso seja eleita?

Vou criar uma logística para regularizar muitas propriedades que não têm escritura, em parceria com o MP e os cartórios, fazendo com que os donos das terras tenham segurança jurídica. Formosa tem lei e precisa estar organizada. Acredito que vou combater a grilagem de terras, trazendo as escrituras para cada um de seus donos de propriedades. Esse é um dos nossos eixos.

Em relação à mobilidade, como será a relação entre Formosa, DF e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)?

Desde o meu primeiro mês de mandato, represento Formosa para tratar sobre esse assunto tão crítico em nosso município. Temos Brasília como um braço de apoio, seja para trabalhar ou estudar. Há parcerias com a ANTT e conversas com a Secretaria de Mobilidade Urbana para tratar desse agravante. No meu mandato, em parceria com a secretária Carol Fleury, que já tem essa demanda, vamos tramitar, junto ao governo, para resolver essa questão.

Quais são suas propostas para gerar emprego e renda em Formosa?

Temos que tornar Formosa um atrativo, melhorando o turismo e principalmente o básico, que é a limpeza. Além disso, é preciso dar incentivos fiscais para que empresas venham até a cidade. No meu mandato, vou atrair investidores para gerar emprego e renda. Temos uma cidade pujante no agronegócio e no comércio, por isso, é necessário atrair investidores para que, gerando emprego e renda, a economia de Formosa alavanque ainda mais.

De que forma a senhora vai incentivar o turismo local?

Temos que fazer com que a cidade seja um lugar onde as pessoas queiram ficar, certificando nossos pontos turísticos, criando um ponto de apoio aos turistas e concedendo o voucher único, para que eles comprem e usufruam de Formosa. Assim como tantas cidades vizinhas, que fazem esse trabalho no turismo, vou fazer, se for eleita. A Lagoa Feia, por exemplo, precisa de cuidados. De quatro em quatro anos, existe essa reclamação. Chegando, vou tornar a cidade atrativa, explorando nossos pontos turísticos.

Se eleita, como vai funcionar a relação com o agronegócio local?

Tenho uma relação muito amistosa com os produtores, desde que iniciei meu mandato, e sei das dores deles. Temos que valorizar o micro, o pequeno, o médio e o grande produtor. Tem uma particularidade em Formosa: os grandes produtores gastam e residem na cidade. Se eleita, vou abrir um espaço de discussão, tendo uma Secretaria de Agricultura eficiente, e vou trazer políticas eficazes que vão valorizar os nossos produtores rurais.

Estamos no Setembro Amarelo. Como pretende cuidar da saúde mental?

Infelizmente, temos déficit de atendimento psicológico na cidade. Temos que falar da saúde mental em todas as áreas. Vou fazer essa integração, contratar mais profissionais, cuidar das pessoas que têm alguma especificidade — teremos uma superintendência da pessoa com deficiência —, cuidar de pais e mães atípicos que, mental e emocionalmente, sofrem muito no nosso município. Sendo profissional da psicologia, sei onde encontrar a luz e cuidar da parte emocional em todos os eixos.

Quais são suas propostas para trazer mais lazer para Formosa?

Temos famílias que querem ter mais praças, harmoniosas e com espaço de convivência adequado. Formosa é um lugar maravilhoso e me recuso a ouvir, de quem mora na cidade, que não a amam. Como uma apaixonada pelo município e estando na política, vou cuidar das praças e promover locais de convivência, trazendo parques bem arborizados para promover a humanização. A praça da prefeitura precisa de cuidado para que seja a praça de convivência de toda a população.

Quais são seus projetos para a educação?

Quando se fala de educação se fala do meio educacional, desde as pessoas que trabalham na limpeza, passando pelos porteiros, até chegar à diretoria das escolas. Hoje, infelizmente, eles não têm estrutura mínima. Às vezes, eles precisam comprar merenda para os alunos. Não estou falando somente do piso, que não é pago com dignidade. As pessoas que estão no meio educacional precisam ser valorizadas, com salários dignos, além de ter espaços apropriados para atender à comunidade escolar.

Considerações finais

Não vou brincar de ser prefeita, assim como não brinco de ser vereadora. Não podem falar nada de ilícito sobre o meu mandato. Chegou a hora de ter uma mulher que, de fato, é apaixonada pela cidade e que vai promover a transformação que a gente precisa. Não é com uma varinha de condão. Tenho, como vice, um experiente produtor rural. A população verá em mim uma grande liderança. Estarei junto ao povo, ouvindo e acolhendo as demandas.