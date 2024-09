Acidente em São Sebastião: familiares falam sobre traumas

No dia seguinte ao trágico acidente na DF-463, em São Sebastião, continuam internadas no Hospital de Base (HBDF) duas das 13 vítimas que foram atendidas e encaminhadas para hospitais. Os pacientes estão estáveis e são acompanhados por uma equipe multidisciplinar do hospital, que é gerido pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF).

Após o acidente na avenida São Sebastião, cinco vítimas foram encaminhadas ao HBDF. Uma das pessoas atendidas foi Surama Casais, 39 anos. A reportagem conversou com o marido dela, Isaias Pinheiro, 32, que contou como ficou sabendo do ocorrido. "Estava em casa e, por volta das 10h, minha cunhada me falou sobre o acidente. Como moramos perto, me desloquei rapidamente para o local. Quando cheguei, ela já tinha ido para o hospital", relatou.

De acordo com ele, Surama estava dentro do ônibus que foi um dos veículos atingidos pelo caminhão desgovernado. "Ela estava sentada no banco que fica na altura dos pneus traseiros. Como foi o local mais atingido pelo caminhão, achei que foi um milagre minha esposa não ter sofrido nada mais grave", comemorou. "Ela sofreu uma pequena fissura na costela, além de alguns hematomas no rosto", detalhou Isaias, afirmando que ela passou algumas horas no Hospital de Base, sendo liberada por volta das 12h20.

O marido de Surama disse que, agora, ela está se recuperando emocionalmente do ocorrido. "Ontem (sábado) ela estava mais abalada, mas hoje (ontem) está melhor, apenas com um pouco de trauma do acidente, com medo de andar de ônibus de novo", revelou. Isaias Pinheiro também comentou sobre a decisão do governador Ibaneis Rocha (MDB) de proibir o trânsito de veículos pesados na DF-463, via onde ocorreu a tragédia. "Fico feliz. Acho que é a melhor atitude para se tomar, no momento", observou.

Outras 12 vítimas do acidente foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). Elas foram avaliadas e transportadas para diversas unidades hospitalares. Dessas vítimas, de acordo com a corporação, uma tinha suspeita de traumatismo craniano, uma estava desorientada e com cervicalgia, uma gestante tinha dores na barriga e as demais, conscientes e orientadas, apresentavam escoriações pelo corpo.

Investigação

Maria Antonieta Menezes, 62, foi a vítima que morreu por causa do acidente, após ser atingida por um dos veículos. Testemunhas relataram que ela estava em uma parada de ônibus no momento em que a tragédia ocorreu. O Correio apurou que a vítima nasceu no Ceará, veio para o DF para trabalhar e morava com uma irmã, em São Sebastião, havia alguns anos. As informações foram confirmadas por uma familiar que não quis gravar entrevista.

Sobre as investigações do acidente, a Polícia Civil (PCDF) informou que o caso está sendo investigado pela 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Por meio da assessoria, a corporação disse que o motorista do caminhão responsável pelo acidente está sendo investigado e que a empresa responsável pelo veículo ofereceu apoio à família de Maria Antonieta Menezes.