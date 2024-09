Saiba quem é a vítima que morreu no acidente de São Sebastião

A vítima que morreu no grave acidente que ocorreu na manhã deste sábado (21/9), em São Sebastião, se chamava Maria Antonieta Menezes, de 62 anos. Ela foi atingida por um dos cinco veículos que se envolveram no sinistro com um caminhão desgovernado.

O Correio apurou que a idosa era natural do Ceará, mas veio para o Distrito Federal trabalhar e morava com uma irmã, em São Sebastião, há alguns anos. As informações foram confirmadas por um familiar, que, muito abalado, não quis gravar entrevista.

Ainda segundo o parente, o corpo de Maria Antonieta será levado para Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, capital do Ceará, nesta segunda-feira (23/9), onde ocorrerá o velório e enterro da vítima.

O acidente

Na manhã deste sábado (21/9), um caminhão desgovernado bateu em diversos veículos, em São Sebastião, região administrativa do Distrito Federal. A tragédia ocorreu na Avenida São Sebastião, uma das principais da região, e deixou 13 pessoas feridas, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).