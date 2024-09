Ceilândia realiza a 15ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ neste domingo (22/9)

"Debutando", como demarca Matheus Maia, um dos organizadores, a 15ª Parada LGBTQIA+ de Ceilândia espera atrair 10 mil pessoas neste domingo, (22/9). Coincidentemente, o colorido da festa se fundiu com a abertura da primavera. O evento tem um orçamento estimado em R$ 80 mil. Dois trios elétricos animam a festa: um do INDPH (Instituto Nacional de Promoção e Luta por Direitos Humanos, Liberdade, Igualdade e Fraternidade) e outro comandado pelo Instituto Cultural Pop Art.

"Temos a missão de conscientizar a sociedade sobre a importância da luta da comunidade gay, que tem uma representação forte", pontua Matheus Maia. Talentos locais entre DJs e drag performers estão escalados, entre os quais: Naomi Leks, Elloa Neginny e Digão. No repertório, músicas de Pabllo Vittar, Glória Groove e Anitta ocupam as caixas acústicas.

Comparecendo a todas as paradas, como as do Plano Piloto e de Taguatinga, o enfermeiro Luciano Montalvão, 45, ressaltou ao deixar de lado o lado sombrio da capa de Batman que ele vestia: "Estou realizado, aqui me sinto em casa. Me assumi gay por causa de eventos como este. Aqui eu sou 'o cara'. Quando sou o morcego, sou ainda a borboleta. Amo ser quem sou", resumiu.