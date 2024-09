Início da primavera no Distrito Federal será de tempo quente e seco

Estiagem no DF já dura mais de 150 dias, segunda maior da história da capital. - (crédito: Luiza Marinho/CB/D.A Press )

Estação de transição do inverno para o verão, a primavera começa neste domingo (22/9) e, no Distrito Federal, a previsão é que o tempo se mantenha quente e seco, pelo menos até o fim desta semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital está em alerta laranja para a baixa umidade.

Segundo a previsão do instituto, o índice pode chegar a 15% nas horas mais quentes do dia. A temperatura mínima registrada durante a madrugada ficou na casa dos 16ºC, em Planaltina, enquanto a máxima pode chegar a 35ºC. No Plano Piloto, a mínima foi de 22ºC e a máxima deve ficar na casa dos 33ºC.

O especialista do Inmet Cléber Sousa disse que o domingo (22/9) deve ser de poucas nuvens, com uma névoa seca tomando conta do DF. A boa notícia, segundo o meteorologista, é que a nebulosidade pode aumentar durante a semana.

“Com isso, há uma pequena possibilidade de chuva, mais para o fim da semana”, destacou. “Porém, até lá, vamos passar por dias bem quentes e secos”, ponderou Cleber Sousa.

Por causa do alerta laranja para a baixa umidade, alguns cuidados devem ser tomados pela população: beber bastante líquido; atividades físicas não são recomendadas; evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; usar hidratante para pele; e umidificar o ambiente.