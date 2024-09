Passeio ciclístico movimenta as ruas do Cruzeiro neste domingo (22/9)

Em comemoração ao Dia Mundial sem Carro, celebrado neste domingo (22), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) promoveu a 17ª etapa do Circuito de Passeio de Bike nas RAs. - (crédito: Matheus H. Souza/ Agência Brasília)

A largada ocorreu às 9h30, no estacionamento do Ginásio do Cruzeiro. O evento, que integra as atividades da Semana Nacional de Trânsito 2024, contou com o apoio da administração regional da cidade. Além do passeio ciclístico, a iniciativa trouxe palestras educativas e serviços de manutenção básica de bicicletas.

O objetivo do Passeio de Bike nas RAs é estimular a utilização da bicicleta como meio de transporte, conscientizar sobre os benefícios do uso da bike e destacar o papel ativo do ciclista na construção de um trânsito mais seguro.

“A nossa ideia é mostrar à comunidade local que a bicicleta também é um veículo e ela faz parte do trânsito. E esse trânsito tem que ser compartilhado, tanto com motorista, motociclista, pedestre e ciclista. Sempre lembrando que, no trânsito, o maior cuida do menor”, destacou o chefe do Núcleo de Campanha Educativa do Detran, Miguel Videl, à Agência Brasília.

Os ciclistas cumpriram um percurso de 10 km no interior da região administrativa com mais de 30,8 mil habitantes.