Estuprador em série é identificado e preso pela PCDF

A polícia identificou o suspeito por meio coleta de amostra biológica e comparação do respectivo perfil genético com os perfis genéticos dos crimes - (crédito: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

Um homem de 37 anos, acusado de ser o autor de dois estupros e roubos ocorridos no Distrito Federal em 2014 e 2019, foi identificado e preso pela Polícia Civil do DF (PCDF). Segundo a corporação, o primeiro crime teria acontecido em Ceilândia e o segundo no Cruzeiro. As investigações apontaram que, nos dois casos, o suspeito invadiu as residências mediante escalada, abordou as vítimas, durante a madrugada, praticou os estupros e, em seguida, subtraiu aparelhos celulares e fugiu.



Os crimes foram solucionados por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I (Deam I) e do Instituto de Pesquisa e DNA Forense (IPDNA). A PCDF informou que durante os exames de corpo de delito das duas vítimas, foram detectados vestígios de material biológico de origem masculina (espermatozóides). Dessa forma, o IPDNA processou os vestígios nos dois casos e inseriu o perfil genético no banco de dados de DNA. Foi constatado que os vestígios pertenciam a um mesmo indivíduo.

Neste mês, a Deam I encaminhou um suspeito ao IPDNA para coleta de amostra biológica e comparação do respectivo perfil genético com os perfis genéticos dos crimes. O resultado foi a identificação do autor dos crimes de 2014 e 2019. Agora, o homem encontra-se preso temporariamente na carceragem da PCDF.