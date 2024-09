Dupla invade casa no Lago Norte, faz família de refém e leva carro

Maria Eduarda Lavocat

Um homem e um adolescente de 16 anos assaltaram uma casa no Lago Norte e fizeram o morador refém neste sábado (21/9). De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), os dois assaltantes invadiram a residência e agrediram o proprietário do imóvel, quebrando um dos dentes da vítima. Eles deixaram os moradores amarrados com um cadarço enquanto pegavam diversos objetos de valor na casa, como eletrônicos e dinheiro.

Após o roubo, os dois indivíduos fugiram com o carro que estava na garagem do imóvel. A PMDF e equipes do 20º Batalhão chegaram ao local do crime no momento da fuga e iniciaram uma perseguição que durou oito quilômetros em direção ao Varjão, onde seguiram por estradas de terra. Durante o acompanhamento, os criminosos passaram em alta velocidade pela entrada de um condomínio e derrubaram o portão.

Logo em seguida, o passageiro saltou do veículo em movimento e fugiu pela mata, enquanto o motorista abandonou o carro logo depois. Os policiais continuaram a busca pela mata, e houve troca de tiros, sem feridos. Momentos depois, o adolescente se entregou. Equipes do Batalhão de Aviação Operacional (Bavop) sobrevoaram o local, mas não localizaram o segundo assaltante.

Os eletrônicos roubados foram rastreados, o que resultou na prisão do fugitivo, que foi levado à 6ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado por roubo com restrição de liberdade e corrupção de menores. Já o adolescente foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).