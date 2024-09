20 pessoas ficam cercadas por fogo em trilha de cachoeira

O grupo de banhistas foi localizado pelos bombeiros em aproximadamente uma hora e 30 minutos - (crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Distrito Federal)

Um grupo de 20 pessoas ficou cercado por um incêndio florestal na região do Grande Colorado quando voltavam da cachoeira Quebra dos Deuses, no domingo (22/9).

Os banhistas acionaram o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e foram retirados do local pelos socorristas. Ninguém ficou ferido.

Cinco viaturas foram enviadas para atender a ocorrência. O grupo de banhistas foi localizado pelos bombeiros em aproximadamente uma hora e 30 minutos.

A corporação informou que ainda não tem a avaliação da área total atingida. As equipes de combate permaneceram com o monitoramento na área durante toda a noite de domingo e o fogo foi controlado. A causa do incêndio ainda é desconhecida.