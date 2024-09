Neste fim de semana, 109 condutores são flagrados dirigindo após beber

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) flagrou, somente neste fim de semana, 109 condutores dirigindo sob a influência de álcool. Foram 253 infrações registradas nas fiscalizações de trânsito ocorridas entre sexta-feira (20/9) e a madrugada desta segunda-feira (23/9). As ações ocorreram em Ceilândia, Planaltina, Plano Piloto e Taguatinga. Os agentes de trânsito abordaram 650 condutores e realizaram 590 testes do bafômetro.

Outros 22 condutores foram autuados por conduzir veículo com o escapamento irregular, 21 inabilitados, 15 com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida, quatro com o direito de dirigir suspenso e 82 por infrações diversas. As equipes de fiscalização recolheram 40 veículos ao depósito.

Álcool e direção

De acordo com a Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, a operação Rescaldo, realizada na madrugada de domingo, em Taguatinga, foi a que registrou o maior número de condutores alcoolizados: foram 40 somente no fim de semana.

A operação Rescaldo é uma ação estratégica com o objetivo de retirar de circulação os condutores alcoolizados e reduzir o número de acidentes de trânsito.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir após o consumo de álcool é uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. A reincidência no período de até 12 meses acarreta multa em dobro, ou seja, R$ 5.869,40.

Além disso, a concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar é considerada crime, cuja pena prevista é de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

*Com informações do Detran-DF