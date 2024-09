Quatro motoristas são presos por dirigir alcoolizados no fim de semana

Os agentes de trânsito também autuaram 24 condutores inabilitados, 17 com a CNH vencida há mais de 30 dias, 18 conduzindo veículos com escapamento alterado e 106 por infrações diversas - (crédito: Divulgação/Detran-DF)

Entre sexta-feira (6/9) e domingo (8/9), quatro motoristas foram presos por dirigir alcoolizados no Distrito Federal (DF). Durante operações de fiscalização, o Departamento de Trânsito (Detran-DF) constatou que os condutores apresentavam concentração de álcool superior a 0,33 mg/l, configurando crime.

Somente neste fim de semana, as fiscalizações flagraram e autuaram 90 condutores alcoolizados. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir após o consumo de álcool é uma infração gravíssima, com multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. A reincidência no período de até 12 meses resulta em multa em dobro, ou seja, R$ 5.869,40.

A concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar é considerada crime. A pena prevista é de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Os agentes de trânsito também autuaram 24 condutores inabilitados, 17 com a CNH vencida há mais de 30 dias, 18 conduzindo veículos com escapamento alterado e 106 por infrações diversas. As equipes de fiscalização recolheram 65 veículos ao depósito.

As operações do Detran-DF contaram com o apoio da Polícia Militar (PMDF) e ocorreram nas regiões do Areal, Ceilândia, Guará, Paranoá, Plano Piloto e Taguatinga. A ação realizada em Ceilândia também contou com a participação da Polícia Civil.

*Com informações do Detran-DF

