Durante patrulhamento, cães farejadores localizam cocaína em Ceilândia

Os cães Lisa e Drago realizaram uma busca no terreno e locarizaram as 88 porções de cocaína - (crédito: PMDF)

Cães farejadores localizaram 88 porções de cocaína na tarde deste sábado (21/9). A droga estava localizada em uma casa abandonada localizada na QNN 19 em Ceilândia. Durante um patrulhamento de rotina, policiais do Batalhão de Policiamento com Cães (BPCães) passaram pelo local conhecido por ser ponto de tráfico de drogas na região.

Dois cachorros realizaram a busca na casa e localizaram as drogas. Nos arredores, um adolescente de 16 anos admitiu estar envolvido com o tráfico da região, mas negou ser o dono das drogas encontradas. O menor não possuía nenhuma substância ilícita no momento.

O adolescente foi conduzido à Delegacia da Criança e do Adolescente II, e a ocorrência continua em apuração para identificar o verdadeiro responsável pela cocaína apreendida.